Mit einem härteren Kurs in der Asyl- und Flüchtlingspolitik will die CDU in den anstehenden Bundestagswahlkampf ziehen. Nach einem Bericht des "Spiegel" verfasste der Bundesfachausschuss Innenpolitik der Partei unter Leitung des hessischen Innenministers Peter Beuth ein entsprechendes Programmpapier. Es soll in das Wahlprogramm der Christdemokraten einfließen.

Kein zweiter Herbst 2015

Massenansturm von Flüchtlingen auf die deutsche Grenze in Bayern 2015: Bilder wie diese soll es nach dem Willen der CDU nicht mehr geben. Bildrechte: dpa Ohne Umschweife heißt es in dem 20 Seiten starken Text: "Wir wollen alles tun, dass die Zahl der Flüchtlinge dauerhaft niedrig bleibt." Eine Situation wie im Herbst 2015 dürfe sich nicht wiederholen. Deutschland müsse seine Grenzkontrollen fortsetzen, wenn es erforderlich sei, oder gar intensivieren. Zentrales Ziel müsse es sein, die gesellschaftliche Akzeptanz und die Integrationsfähigkeit nicht zu überfordern.

Familiennachzug unterbinden

Dem "Spiegel"-Bericht zufolge wird in dem CDU-Programmpapier gefordert, den Familiennachzug von Flüchtlingen, die nur einen eingeschränkten, also "subsidiären Schutz" genießen, auch über den März 2018 zu unterbinden. Davon wären vor allem Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien betroffen, die darauf warten, auch ihre Familien nach Deutschland holen lassen zu können.

Kein Asylverfahren bei falschen Angaben

Berlin-Attentäter Anis Amri: Asylbewerber mit mehreren Identitäten würden künftig ihren Anspruch auf ein Asylverfahren verwirken. Bildrechte: dpa Hart will die CDU demnach auch gegen Migranten vorgehen, die ihre wahre Identität verschleiern. "Wer über seine Identität täuscht oder bei seinem Asylverfahren nicht mitwirkt, ist offensichtlich nicht schutzbedürftig", heißt es in dem Papier. "Das Asylverfahren soll in diesen Fällen automatisch beendet werden, ein Folgeantrag nicht mehr möglich sein." Auch eine Duldung soll in solchen Fällen nicht mehr möglich sein.

Kritik an lascher Abschiebepraxis

Abschiebung straffälliger Asylbewerber: Vor allem in rot und grün regierten Bundesländern werden Rückführungen nur schleppend umgesetzt. Bildrechte: dpa Deutliche Kritik wird in dem CDU-Papier laut "Spiegel" an der laschen Abschiebepraxis mancher Bundesländer geübt: "Es ist nicht hinnehmbar, dass sich SPD, Grüne und Linke in den Ländern gegen eine konsequente Rückführung sperren." Gefordert wird deshalb, dem Bund eine "ergänzende Zuständigkeit" für den Vollzug von Abschiebungen für jene Fälle zu gewähren, in denen deutsche Länder ihren diesbezüglichen Verpflichtungen nicht nachkämen.



Um die Zahl der freiwilligen Ausreisen stark zu erhöhen, sollen außerdem die Fördermittel für die entsprechenden Programme erhöht werden.

Sanktionen gegen Herkunftsstaaten

Afghanen demonstrieren gegen Abschiebungen: Länder, die abgelehnte Asylbewerber nicht zurück nehmen, sollen weniger Entwicklungshilfe bekommen. Bildrechte: dpa Gegen Staaten, die sich weigern, abgelehnte Asylbewerber und andere Migranten zurück zu nehmen, will die CDU eine härtere Gangart einschlagen. Deutschland müsse in diesen Fällen den Druck mit allen Mitteln erhöhen. So sollte etwa kooperationsunwilligen Ländern weniger Entwicklungshilfe gezahlt werden. Auch eine Abschiebung in "Drittstaaten", also in andere Länder als das Heimatland, hält das CDU-Gremium für denkbar.

"Aufnahmezentren" in Afrika

Mittelmeer-Flüchtlinge sollen nach den Vorstellungen der CDU nach Afrika zurückgebracht werden. Bildrechte: dpa Zudem fordert das CDU-Papier, dass Deutschland und die EU mit afrikanischen Staaten Abkommen nach dem Vorbild des EU-Türkei-Abkommens schließen sollen. Migranten, die aus dem Mittelmeer gerettet werden, sollen dann nicht mehr wie bisher nach Italien, sondern an die nordafrikanische Küste zurückgebracht und dort zunächst in "regionalen Aufnahmezentren" versorgt werden.

Doppelte Staatsbürgerschaft einschränken

Bereits zuvor waren Pläne der CDU bekannt geworden, im Wahlkampf auch für die Einschränkung doppelter Staatsbürgerschaften einzutreten.

Die doppelte Staatsbürgerschaft halten viele in der CDU für einen Fehler. Bildrechte: dpa Demnach würden in Deutschland geborene Kinder ausländischer Eltern zwar weiterhin die doppelte Staatsbürgerschaft erhalten, die nachfolgenden Generationen hingegen nur noch die deutsche. Die Umsetzung dieses Vorschlags gilt allerdings als schwierig, da Deutschland über eine Zu- oder Aberkennung der ausländischen Staatsbürgerschaft letztlich nicht entscheiden kann. Umgekehrt wäre es aber auch problematisch, Kindern der dritten Migrantengeneration mit möglicherweise kaum Beziehungen zum Land der Großeltern die deutsche Staatsbürgerschaft wieder abzuerkennen.

Mit dem bereits am 15. Februar verabschiedeten Programmpapier setzen die christdemokratischen Innenpolitiker die Beschlüsse des CDU-Parteitages von Dezember um. An verschiedenen Punkten gehen sie sogar darüber hinaus.