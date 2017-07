Merkel im amtsbedingten Vorteil

Sigmar Gabriel hat Emmanuel Macron häufig getroffen, als beide noch Wirtschaftsminister in Berlin und Paris waren. Auch SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz sagt von sich, ein guter Freund Macrons zu sein. Doch Angela Merkel hat den SPD-Alphatieren gegenüber einen klaren Vorteil: Sie trifft Macron automatisch immer wieder auf der internationalen Bühne. Wie am Mittwoch beim deutsch-französisch-italienischen Dreiergipfel auf einem Segelschiff in Triest. Davor in Hamburg beim G20-Gipfel.

Dort wirkte es fast so, als hätten sich die beiden – Kanzlerin und Präsident - auf eine Art Arbeitsteilung geeinigt, was den schwierigen Gast Donald Trump anging. Merkel streng, Macron charmant. Beim Familienfoto zum Auftakt stand die Kanzlerin als Gastgeberin in der Mitte. Ganz außen gesellte sich Emmanuel Macron betont locker zum US-Präsidenten. Damit der nicht allein am Rande stehen musste?



Auch in der Elbphilharmonie blieb Macron an Trumps Seite. "Merkel und Macron wollen nicht wirklich good-guy / bad-guy spielen", sagt der Berlin-Korrespondent der französischen Wirtschaftszeitung "Les Echos", Thibaut Madelin. Aber beide wirkten schon wie ein gut eingespieltes Duo. Die Teilnehmer des G20-Gipfels: in der Mitte Kanzlerin Merkel, ganz links Frankreichs Präsident Macron neben US-Präsident Trump Bildrechte: dpa

Weitere "Nebenbuhler" im Ausland

Und am heutigen Donnerstag folgt nach der Kanzlerin mit ihrem Kabinett gleich Donald Trump als hoher Gast in Paris. Macron hat ihn zur Militärparade auf den Champs Elysees zum französischen Nationalfeiertag eingeladen. Dem US-Präsidenten scheint der junge Mann mit dem festen Handschlag zu imponieren. Die Kanzlerin, genau wie der SPD-Spitzenkandidat, müssen sich also auf weitere Rivalen um die Gunst von Emmanuel Macron einstellen.