Als erstes hatte der "Spiegel" über die Absetzung berichtet. Auslöser war demnach ein bislang unbekannter Fall von Verfehlungen durch Ausbilder in einer Kaserne in Sondershausen. Soldaten dieser Kaserne in Thüringen sollen sich bereits im Mai vergangenen Jahres über zwei Hauptfeldwebel beschwert haben, die Rekruten regelmäßig verbal erniedrigt und zu Strafmaßnahmen wie Dauerläufen bis zum Zusammenbruch gezwungen haben sollen. Diesen Vorwürfen sei das zuständige Ausbildungskommando unter Spindler aus Sicht des Ministeriums nicht energisch genug nachgegangen.

Zuvor hatte es Missbrauchsvorwürfe in einer Kaserne in Pfullendorf und in einer in Bad Reichenhall gegeben. Auch in Pfullendorf sollen Beschwerden über Monate verschleppt worden sein. Soldaten aus dieser Kaserne hatten von demütigenden Aufnahmeritualen berichtet. Unter anderem sollen Soldatinnen von Ausbildern zum Tanz an einer Stange gezwungen und im Intimbereich abgetastet worden sein. Hier hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen wegen Körperverletzung, Nötigung und Freiheitsberaubung aufgenommen.