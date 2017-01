30. März 2001: Bundestag und Bundesrat reichen ihre Klageschriften in Karlsruhe ein. Damit setzen sich erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik alle drei antragsberechtigten Verfassungsorgane für ein Parteiverbot ein.

Der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts unter dem Vorsitz Winfried Hassemers (4. v.l.) verkündet am 18.3.2003 das Urteil über den Fortgang des NPD-Verbotsverfahrens.

30. Juli 2002: Regierung, Bundestag und Bundesrat reichen einen ausführlichen Schriftsatz zur V-Mann-Problematik in Karlsruhe ein.



8. Oktober 2002: In Karlsruhe wir die "V-Mann-Frage" erstmals erörtert.



18. März 2003: Das Bundesverfassungsgericht stellt das Verfahren ein, ohne die Verfassungswidrigkeit der NPD überhaupt geprüft zu haben. Drei der sieben Richter des Zweiten Senats vertraten die Auffassung, dass die Verbindungsleute des Verfassungsschutzes in den Führungsgremien der Partei ein Verfahrenshindernis darstellten. Damit fehlte es an der erforderlichen Zwei-Drittel-Mehrheit, das Verbotsverfahren weiterzuführen.