9. Dezember 2011 : Die Innenministerkonferenz der Länder beschließt, die Chancen eines neuen NPD-Verbotsantrags zu prüfen. Dem ging die Aufdeckung des "Nationalsozialistischen Untergrunds" (NSU) voraus, was der nie verstummten Verbotsdebatte neue Nahrung gab. Der Thüringer Ex-NPD-Funktionär Ralf Wohlleben soll Unterstützer des NSU gewesen sein - eine mögliche Beteiligung Wohllebens an den Gewalttaten des NSU ist auch Gegenstand im laufenden NSU-Prozess .

5. Dezember 2012 : Die Innenministerkonferenz der Länder plädiert für ein neues Verbotsverfahren. Einen Tag später folgt die Ministerpräsidentenkonferenz dieser Empfehlung. 14. Dezember 2012 : Der Bundesrat beschließt mit großer Mehrheit, dass die Länderkammer in Karlsruhe einen neuen Antrag einreicht. Bundesregierung und Bundestag lassen zunächst offen, ob sie sich anschließen. 18. März 2013 : Zehn Jahre nach dem Ende des ersten NPD-Verbotsverfahrens wird bekannt, dass sich die Bundesregierung nicht an einem neuen Verbotsantrag beteiligt. Die fünf Minister der FDP im damaligen Bundeskabinett lehnen einen solchen Schritt ab. Die FDP wolle die NPD politisch bekämpfen. Zwei Tage später lässt die Bundesregierung mitteilen, dass sie die Entscheidung des Bundesrates mit Respekt zur Kenntnis nehme, einen zusätzlichen eigenen Verbotsantrag jedoch nicht für erforderlich halte. Das Bundesinnenministerium werde bis zu einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts den Bundesrat bei der systematischen Materialsammlung unterstützen.

Was hatte der ehemalige NPD-Funktionär Ralf Wohlleben (re.) mit den Taten von Beate Zschäpe (unscharf im Vordergrund) und dem "NSU" zu tun?

Was hatte der ehemalige NPD-Funktionär Ralf Wohlleben (re.) mit den Taten von Beate Zschäpe (unscharf im Vordergrund) und dem "NSU" zu tun?

3. Dezember 2013 : Der über 260 Seiten starke Antrag trifft beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe ein. Er listet zahlreiche Zitate von Parteifunktionären auf, die belegen sollen, dass die NPD ideologisch auf einer Linie mit der NSDAP steht.

7. Dezember 2015 : Das Bundesverfassungsgericht kündigt eine mündliche Verhandlung über ein Verbot der NPD an.

1. März 2016: Die dreitägige mündliche Verhandlung am Zweiten Senat des Verfassungsgerichts beginnt. Zum Auftakt steht die Frage im Mittelpunkt, ob Bund und Länder rechtzeitig vor Antragstellung wirklich alle Spitzel in den Reihen der NPD-Führungsebene "abschalteten".



Das Gericht gelangt zu der Einschätzung, dass dieses Mal kein Verfahrenshindernis aufgrund von V-Leuten vorliegt. Am zweiten und dritten Verhandlungstag geht es vor allem darum, wie wirkmächtig die Partei tatsächlich ist und welche Gefahr von ihr ausgeht.