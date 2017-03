Nach Wikileaks-Enthüllung Zu früh für Ausweisung von CIA-Mitarbeitern

Bei allem Protest über die enthüllten Hackertools der CIA ist dem Grünen-Politiker Konstantin von Notz nach der Veröffentlichung der über 8.000 CIA-Dokumente eine Ordnung wichtig. Zwar arbeite die CIA systematisch daran, über Sicherheitslücken in Smartphones, Computer oder auch Fernseher einzudringen. Es sei aber nicht so, dass damit ganz Deutschland verwanzt sei: "Es geht hier nicht um Massenüberwachung, sondern um 'special operations', wo gezielte Angriffe stattfinden", so der Politiker. Spionagetätigkeit sei immer strafbar, wenn sie im Ausland stattfinde. "Also wenn amerikanische Dienste sowas auf deutschem Boden machen, ist das strafbewehrt. Insofern ist das schon ein ernster Vorgang."