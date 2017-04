Das CIR hat seine Arbeit am Samstag den 1. April aufgenommen, am Mittwoch wird es Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen mit einem Appell offiziell in den Dienst stellen. Von der Leyen hatte die neue Einheit vor etwa zwei Jahren angekündigt. In ihr soll die Cyberkompetenz der Bundeswehr gebündelt werden, außerdem soll sie Deutschland insgesamt gegen Cyberangriffe schützen.