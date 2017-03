Eine Änderung im Straßenverkehrsgesetz Paragraf 63a soll die Zulassung von Autos ermöglichen, bei denen automatisierte technische Systeme für eine bestimmte Zeit die Steuerung übernehmen. Der Fahrer soll dann die Hände vom Steuer nehmen können.



Wenn der Computer fährt, dann soll am Ende der Hersteller haften. Die "Rückübernahme" des Lenkrads wird dann vorgeschrieben, wenn der Computer dazu auffordert oder wenn die vollautomatisierte Fahrfunktion gestört wird.



Zum reinen Fahrgast kann der Autofahrer aber nicht werden. Der Mensch behält grundsätzlich die letzte Verantwortung. Ein Datenspeicher soll dabei im Auto erfassen, ob der Fahrer in einer bestimmten Fahrsituation die Kontrolle über den Wagen hatte oder das System. Die aufgezeichneten Fahrdaten sollen spätestens nach drei Jahren gelöscht werden.



Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt hatte bei der Vorstellung der Gesetzespläne im Bundestag erklärt, alle Haftungsfragen würden gelöst. "Wenn der Computer fährt, haftet am Schluss der Hersteller." Er betonte, mit den neuen Technologien ließen sich Unfälle erheblich reduzieren. Zudem würden Staus und unnötiges Parkplatzsuchen vermieden.

Kritik zum Gesetz kommt gleich aus verschiedenen Richtungen. Dem Bundesrat geht der Entwurf nicht weit genug. Er fordert genauere Vorgaben. Es fehle eine ausreichende Grundlage für die rechtlich sichere und wirtschaftliche Nutzung der Technologie, heißt es in einer Stellungnahme. Risiken würden in hohem Maße auf die Fahrer abgewälzt. Nötig seien etwa klarere Definitionen, wann und wie der Mensch das Steuer wieder selbst von automatisierten Systemen übernehmen müsse.



Auch Verbraucherschützer sehen noch zu viel Verantwortung beim Fahrer. Es dürfe nicht vollmundig mit Autopiloten geworben werden, wenn am Ende der Fahrer diesen ständig überwachen müsse. Die betroffenen Fahrfunktionen dürften auch nicht in mehrere hundert Seiten dicken Handbüchern versteckt werden, sondern müssten intuitiv zu bedienen sein. Auch die Weitergabe von Daten sei bislang zu weitgehend gefasst.



Die Bundesdatenschutzbeauftragte Andrea Voßhoff monierte ihrerseits fehlende Regelungen zum Datenschutz. Sie kritisierte, der Gesetzesentwurf zum automatisierten Fahren lege nicht fest, welche Fahrdaten konkret gespeichert werden sollen. Daher bestehe die Gefahr, dass quasi durch die Hintertür elektronische Fahrtenschreiber für automatisierte Privatfahrzeuge eingeführt würden. Unklar sei auch, ob diese Daten nach kurzer Zeit wieder gelöscht und nur nach einem Unfall dauerhaft gespeichert oder an Dritte weitergeleitet werden dürften. Offen bleibe zudem, wann und für welchen Zweck Behörden und Unfallgegner die Aufzeichnungen erhalten können.



Rechtsexperten von Versicherungen halten das im Gesetz niedergelegte Haftungssystem mit viel Verantwortung beim Fahrer dagegen für richtig. So würden Opfer von Verkehrsunfällen umfassend geschützt. Aus ihrer Sicht müsste aber noch präzisiert werden, wie bereit der Fahrer sein muss, um die Kontrolle zu übernehmen. Auch die technischen Anforderungen hierfür müssten konkretisiert werden.



Der ADAC kritisierte den Gesetzentwurf als in Teilen zu wolkig. Die Fachleute fürchten, dass rechtliche Unklarheiten nach Unfällen zu langwierigen Streitigkeiten um Haftungsansprüche an den Gerichten führen könnten. Das Haftungsrisiko für die Fahrzeughalter wäre entsprechend groß.

Schon seit Jahren nehmen Autos ihren Fahrern zumindest teilweise Aufgaben ab. Technische Systeme, mit deren Hilfe das Auto die Kontrolle übernimmt, wie Einparkhilfen (Parkassistent), Stau- und Spurhalte-Assistenten oder Bremshilfen (Abstandsregeltempomat) und Geschwindigkeitsregelungen (Tempomat) sind bereits auf dem Markt.



Selbstfahrende Autos sehen alles und das ständig. Dazu sind diese Autos gespickt mit Ultraschall, Kameras, Radars und Sensoren. Einer der wichtigsten Komponenten ist ein Sensor auf dem Dach. Mit seiner Hilfe wird die Umgebung abgetastet und ein 360 Grad-3D-Modell des direkten Umfeldes generiert. Das dreidimensionale Modell wird mit hochauflösenden Aufnahmen zusammengeführt. Der Bordcomputer verarbeitet all diese Daten zu einem Informationsbild der Umwelt.



Um ein Bild des fließenden Verkehrs zu erzeugen, befinden sich in der vorderen und hinteren Stoßstange Radarsensoren. Diese decken die Bereiche um das Auto ab und kommen etwa zum Einsatz, um andere Fahrzeuge im toten Winkel aufzuspüren. Eine Videokamera hinter der Windschutzscheibe registriert Fahrbahnmarkierungen, Leitplanken, Fußgänger, andere Fahrzeuge, Verkehrsschilder und Lichtsignalanlagen. Sie wandelt die dort enthaltene Information mittels Bildverarbeitungssoftware in Umgebungsinformation für die Steuerungseinheit im Bordcomputer um. Ein Laserscanner liefert zusätzlich Daten zu Objekten in einer Entfernung von bis zu 80 Metern.



Sensoren in den Reifen, ein GPS-Modul und Trägheitssensoren registrieren Fahrzeugbewegungen und berechnen in Echtzeit Fahrweg, Geschwindigkeit und in Zusammenarbeit mit der Steuerungseinheit etwaige Konfliktsituationen.



Daten aus detaillierten und hochauflösenden Karten der Straßen und des Terrains helfen dem Computer an Bord, Gefahren im Voraus zu erkennen.



Künstliche Intelligenz soll zudem das Autofahren sicherer machen. Hersteller arbeiten sehr konkret an selbstlernenden Computern für das Cockpit, die zusätzlich menschliche Fahrer unterstützen sollen. So wird daran gearbeitet, dass der Auto-Computer auch aktiv sein soll, wenn der Autofahrer lenkt. Sozusagen als eine Art Co-Pilot vor potentiellen Gefahren im Verkehr warnt. Dabei soll der Computer mit seinen Hinweisen erst eingreifen, wenn er merkt, dass der Fahrer selbst die Gefährdung nicht erkennt.



Schnee gilt als große Herausforderung für die Technik selbstfahrender Autos. Schneefall verwirrt die Sensoren - ähnlich wie starker Regen. Zudem sind Straßenmarkierungen dann oft verdeckt.

Seit mehr als einem Jahr werden auf der Autobahn 9 in Bayern autonomes Fahren und vernetzte Autos im Realbetrieb getestet. Dazu fahren hochautomatisierte Pkws selbstständig auf einem digitalen Testfeld. Auch sind dort Lkws unterwegs, bei denen mehrere Trucks vom ersten Fahrzeug aus ferngesteuert werden. Künftig sollen hier auch Fahrzeugsensoren zum Erkennen von Verkehrssituationen und der künftige Mobilfunkstandard G5 erprobt werden.



Niedersachsen will auf den Autobahnen 2 und 7 im Raum zwischen Hannover, Braunschweig und Salzgitter einen Testring für autonomes Fahren aufbauen. Die Strecken sollen bis 2018 schrittweise mit der erforderlichen Technik ausgerüstet werden.



Zudem sollen für die Entwicklung computergesteuerter Autos auch erste Tests in deutschen Innenstädten starten. Neben Versuchen in Hamburg, München, Dresden und Düsseldorf ist auch ein digitales Testfeld in Berlin geplant.



In Braunschweig ist ein Projekt im Entstehen, bei dem digitale Lösungen für Kreuzungen mit gemischtem Verkehr, also Autos, Radfahrer und Fußgänger) getestet werden. In Kassel sollen Busse, Straßenbahnen und Rettungsfahrzeuge mit Bordcomputern ausgerüstet werden. Hier geht es darum, bestimmte Fahrzeuge für einen besseren Verkehrsfluss mit Ampeln zu vernetzen.



Von 2018 an soll es in Ingolstadt auch eine Versuchsstrecke für den Stadtverkehr geben. Sie soll direkt an die an der A9 München-Nürnberg gelegenen Route anschließen.



Insgesamt stellt das Bundesverkehrsministerium bis 2020 rund 100 Millionen Euro für digitale Testfelder bereit.