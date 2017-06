Dobrindt plant Institut für Abgasmessungen

Bei 29 habe es Auffälligkeiten gegeben, sagt Dobrindt. Deswegen habe das Kraftfahrtbundesamt diese nochmal auf den Prüfstand gestellt. Der CSU-Politiker legte am Dienstag ein erstes Teilergebnis für 19 dieser untersuchten Fahrzeuge vor. Laut Dobrindt ist herausgekommen, das "17 von diesen 19 Fahrzeugen die Katalogwerte einhalten oder sogar unterschreiten. Katalogwerte sind Werte, die bei der Typgenehmigung angegeben werden. Bei zwei Fahrzeugen gibt es weiteren Untersuchungsbedarf."

Das betrifft den Opel Zafira, 1,6 Liter Diesel, und den Smart Fortwo, 0,8 Liter Diesel. Sowohl der Opel als auch der Smart sind inzwischen raus aus der Produktion. In Deutschland sind 17.000 Modelle unterwegs. Außerdem sind die Abweichungen der CO2-Emissionen von den Herstellerangaben nicht so gravierend, dass Opel und Smart mit negativen Konsequenzen rechnen müssen.

Um bei dem Thema Spritverbräuche und den damit verbundenen CO2-Emissionen für mehr Transparenz zu sorgen, haben Bundesverkehrsministerium und Autoindustrie die Gründung eines Instituts für Verbrauchs- und Emissionsmessungen verabredet. Dobrindt spricht von einem wichtigen Schritt. "Wir wollen Erkenntnisse darüber gewinnen, wieviel Verbräuche Fahrzeuge haben können, wenn man sie auch unter anderen Bedingungen als auf dem Rollenprüfstand fährt. Das wird dann Auskunft darüber geben, wie unterschiedliche Fahrer in unterschiedlichen Fahrsituationen bei diesen Autos unterschiedliche Verbrauchsergebnisse erzielen."

Diese werden auf einer Online-Plattform veröffentlicht. 70 neue Fahrzeuge jährlich soll das Institut testen. Die für seine Gründung notwendigen Kosten in Höhe von zwei Millionen Euro übernimmt die Autoindustrie.

Die Grünen und die Deutsche Umwelthilfe halten speziell von dieser Maßnahme gar nichts. Oliver Krischer, Grünen-Fraktionsvize: "Wir brauchen eine Stärkung der staatlichen Kontrolle. Wir brauchen eine unabhängige Kontrolle. Das kann meines Erachtens auch nicht das Kraftfahrtbundesamt sein, sondern beispielweise wie in den USA die Umweltbehörde. Dass Dobrindt das jetzt auch noch an die Automobilindustrie outsourcen will, ist ein schlechter Witz. Ich glaube, das ist typische Pseudopolitik a la Dobrindt. Hier geht es nur darum, die Interessen der Automobilindustrie zu waren."