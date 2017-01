Im unionsinternen Streit über eine Flüchtlingsobergrenze hat der CSU-Innenpolitiker Stephan Mayer einen Kompromiss angemahnt. Der innenpolitische Sprecher der Union-Bundestagsfraktion sagte am Donnerstag MDR AKTUELL, die Parteivorsitzenden Angela Merkel und Horst Seehofer wüssten ganz genau, "was die Stunde geschlagen hat und dass das Zeitfenster für einen Kompromiss nicht mehr allzu groß ist." Es stünden Landtagswahlen im Saarland und in Nordrhein-Westfalen an und die Wahlkämpfer in den Bundesländern wollten natürlich auch, dass die Union geschlossen in die Zukunft geht.