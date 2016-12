Vor der libyschen Küste werden im Oktober 2016 rund 160 Menschen in einem Schlauchboot mit Rettungswesten versorgt.

Vor der libyschen Küste werden im Oktober 2016 rund 160 Menschen in einem Schlauchboot mit Rettungswesten versorgt. Bildrechte: IMAGO

Beschlusspapier CSU will Bootsflüchtlinge nach Afrika zurückbringen

In der kommenden Woche tritt sich die CSU-Landesgruppe im Bundestag zur Klausur. Dort will sie einen schärferen Kurs in der Flüchtlingspolitik beschließen. Dazu zählt auch der Umgang mit geretteten Flüchtlingen im Mittelmeer.