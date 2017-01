Was die CSU mit Wildbad Kreuth verbindet Vor 40 Jahren – 1976 – hatte die CSU ihren sogenannten Kreuther Trennungsbeschluss in Wildbad Kreuth verabschiedet. Er sah vor, die Fraktionsgemeinschaft mit der CDU aufzukündigen. 23 Tage später – am 12. Dezember 1976 - nahm die CSU den Beschluss wieder zurück, auch weil die CDU sich wenig daran störte. Die Fraktionsgemeinschaft zwischen beiden Parteien besteht bis heute. Wildbad Kreuth ist hingegen für die CSU nun Geschichte.