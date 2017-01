Die CSU-Bundestagsabgeordneten beenden am Freitag ihre dreitätige Winterklausur mit der Diskussion einer Obergrenze für die Zahl der Flüchtlinge in Deutschland. Das Thema hat seit dem Beginn der Flüchtlingskrise immer wieder für Streit mit der Schwesterpartei CDU gesorgt. CSU-Parteichef Horst Seehofer macht die Obergrenze mit einer maximalen Zuwanderungszahl von 200.000 Flüchtlingen pro Jahr zur Bedingung für eine Koalitionsbeteiligung im Falle eines Sieges bei der Bundestagswahl im Herbst.

Zu dem am Freitag im Kloster Seeon (Oberbayern) stattfinden Gespräch ist auch Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) eingeladen. Seine Partei und vor allem dessen Vorsitzende, Bundeskanzlerin Angela Merkel, lehnen die Obergrenze bislang kategorisch ab. Zuletzt war auch aus den Reihen der Union der Druck auf beide Parteichefs gewachsen, den Streit zu beenden. So hatte der CSU-Innenpolitiker Stephan Mayer einen Kompromiss angemahnt. Das Zeitfenster dafür sei "nicht mehr allzu groß".

Zusammen mit seinem CDU-Kollegen Armin Schuster hatte Meyer das Konzept eines "atmenden Deckels" vorgeschlagen. In einem Brief regten sie schon vor Monaten an, die Kapazität zur Aufnahme von Flüchtlingen in Deutschland jedes Jahr neu zu berechnen und an die Zahl der Neuankömmlinge des Vorjahres zu koppeln. Eine feste Obergrenze sollte es nicht geben. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung lehnen sowohl Seehofer als auch Merkel diesen Vorschlag ab. Während Seehofer auf eine starre Grenze beharre, fürchte Merkel vor allem einen jährlich neuen, öffentlichen Poker um die Flüchtlingszahlen, den man gegen die AfD nur verlieren könne, berichtet das Blatt unter Berufung auf Kreise der CDU-Innenpolitiker.