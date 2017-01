Cyber-Abwehrzentrum De Maizière will Deutschland gegen Cyberkriminalität rüsten

Innenminister de Maiziere fordert eine Neuordnung der Sicherheitsarchitektur in Deutschland. In diesem Zusammenhang will der CDU-Politiker die staatlichen Befugnisse im Fall von Cyber-Angriffen erweitern. So schwebt ihm etwa eine Stärkung des nationalen Cyber-Abwehrzentrums vor.

von Cecilia Reibe, Hauptstadtstudio Berlin