Das "jüngste Kind in der Familie" ist das neue Kommando Cyber- und Informationsraum (CIR) der Bundeswehr in Bonn, das Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen am 5. April 2017 offiziell in Dienst gestellt hat. Der neuen "Cyber-Armee" der Bundeswehr sollen künftig rund 13.500 Soldaten und zivile Mitarbeiter angehören. Sie sollen vor allem Netze und Bundeswehr-Waffensysteme schützen. Bis 2021 soll die Armee voll einsatzbereit sein. Gestartet ist sie mit 260 Soldaten. Erster Chef ist General Ludwig Leinhos.

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) Bildrechte: dpa

Dem neuen Kommando, angesiedelt nahe der neuen Zentrale des zivilen Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), obliegt nicht die zivile Cyber-Abwehr in Deutschland. Seine Hauptaufgabe ist vielmehr der Betrieb und der Schutz der Bundeswehr-IT selbst, die zu den größten Computernetzen in Deutschland zählt.



Allein in den ersten neun Wochen des Jahres 2017 seien Bundeswehr-Rechner mehr als 284.000 Mal attackiert worden, sagte Leinhos. Kleinere und größere Attacken sind also keine Seltenheit.



Das Cyber-Kommando soll demnach vor allem die Bundeswehr schützen. Zurückschlagen ist nach den Worten von Rüstungsstaatssekretärin Katrin Suder nicht seine Sache. Ohnehin sei für die Mehrzahl der Angriffe die Polizei zuständig. Nur ein geringerer Teil der neuen "Cyber-Armee" soll demnach zu einer operativen Einheit gehören, die mit einem entsprechenden Bundestagsmandat auch selbst Cyber-Attacken ausführen kann. Der Rest setzt sich aus IT-Experten zusammen, die heute über die ganze Truppe verstreut sind. Zudem werden weitere Einheiten zur Informationsgewinnung dem neuen Kommando unterstellt.



Noch fehlt es allerdings an ausreichend IT-Personal. Um an die auch in der Industrie begehrten Experten zu kommen, ist die Bundeswehr inzwischen sogar bereit, Abstriche bei ihren sonst üblichen Konditionen zu machen. Man müsse über Studienabbrecher nachdenken, sagte Suder - und über Anforderungen an die körperliche Fitness der Bewerber, die so hoch wohl nicht sein müssen.