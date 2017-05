Rüstungsstaatssekretärin Katrin Suder wirkt wie eine Frau, die so schnell nichts aus der Ruhe bringen kann. Doch ein Thema bereitet der promovierten Physikerin schlaflose Nächte: die Bedrohung Deutschlands durch Cyber-Attacken. "Wenn ich gefragt werde, was beschäftigt Sie denn so am meisten: Es ist Cyber, das ist wirklich 'what keeps me awake at night.'"