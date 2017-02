Besonders im Blick hat der Verfassungsschutz das "islamistisch-terroristische Personenpotenzial", das sind deutschlandweit etwa 1.600 bekannte Personen. "Wir haben in einer Reihe von Fällen gesehen, dass die Radikalisierung in sozialen Netzwerken begann und dann in Whatsapp-Gruppen fortgeführt wurde. Es etablieren sich soziale Gruppen, man kann sagen islamistische Moscheegemeinden im Cyberraum, von denen man in der Realwelt allenfalls dadurch etwas mitbekommt, dass die Menschen ihr Benehmen verändern, aber man nicht mitbekommt, wer zu dieser sozialen Gruppe gehört." Und das macht es den Sicherheitsbehörden so schwer. Immerhin sei durch die Berichterstattung und durch jüngere Anschläge die Hilfe durch die Bevölkerung deutlich angestiegen.