DAK-Pflegereport Angehörige wünschen sich WGs für Demenzkranke

Hauptinhalt

Derzeit leben in Deutschland rund 1,6 Millionen Menschen mit Demenz - in 30 Jahren könnten es doppelt so viele sein. Die Pflegereform hat Verbesserungen für die Betreuung von Demenzkranken gebracht. Doch eine Umfrage zeigt, dass sich weiter viele Angehörige bei der Pflege überfordert fühlen. Überraschend sind auch die Aussagen zur besten Betreuungsform.