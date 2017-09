Der SPD-Bundestagsabgeordnete Karamba Diaby aus Halle will die beiden Felder Asyl und Einwanderung getrennt betrachten. Wer bedroht werde, habe Anspruch auf Asyl. Wessen Antrag abgelehnt werde, müsse ausreisen oder werde abgeschoben. Wer in Deutschland lebe, müsse integriert werden. Das bedeute Fordern und Fördern. Zum anderen wolle die SPD ein Einwanderungsgesetz für eine legale Fachkräfte-Zuwanderung mit einem Punktesystem in Anlehnung an das kanadische Modell.