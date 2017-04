Worum geht es? De Maizière führt in der "Bild am Sonntag" zehn Eigenschaften auf, die Teil einer deutschen Leitkultur sein sollen. Etwa: In Deutschland gebe man sich zur Begrüßung die Hand, zeige sein Gesicht und nenne seinen Namen.

Die relativ zurückhaltende Kritik mag auch daran liegen, dass de Maizière im Vagen bleibt. Der ehemalige CDU-Generalsekretär Ruprecht Polenz kritisierte denn auch in der deutschen Ausgabe der "Huffington Post" , de Maizière unterscheide in seiner Liste nicht zwischen verpflichtendem Recht und unverbindlicher Tradition.

Die AfD Parteivorsitzende Frauke Petry Bildrechte: dpa

Für eine verpflichtende Leitkultur gebe es in der deutschen Verfassung keine Rechtsgrundlage. "Wir leben in einer freiheitlichen, pluralistischen Gesellschaft, in der jeder nach seiner Façon selig werden kann, solange er anderen nicht schadet", schreibt Polenz seinem Parteifreund ins Stammbuch.



Bemerkenswert ist, dass die Vorsitzende der Alternative für Deutschland (AfD), Frauke Petry am schärfsten reagiert.



"Modell de Maizière: Deutsche Leitkultur während der Legislatur torpedieren, zwei Wochen vor der Wahl den großen Kulturverteidiger spielen", schrieb sie.