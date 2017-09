Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat im Wahlkampf einheitlichere Leistungen für Flüchtlinge in Europa gefordert. "Deutschland ist das Land, in dem die meisten leben wollen, auch weil unsere Verfahrens- und Aufnahmebedingungen im europäischen Vergleich großzügig sind und die Leistungen für Flüchtlinge im EU-Vergleich ziemlich hoch", sagte der Minister am Samstag der "Rheinischen Post". Nötig sei ein EU-weit einheitliches Asylverfahren.