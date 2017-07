Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat ein hartes Vorgehen gegen gewalttätige G20-Gegner angekündigt. Der CDU-Politiker sagte der "Bild am Sonntag", Krawalle müssten "von Anfang an im Keim erstickt werden". Er gehe von "deutlich über 8.000 Extremisten aus dem In- und Ausland" in Hamburg aus.