Neue Sicherheitsarchitektur De Maizière relativiert seine Sicherheitspläne

Bundesinnenminister de Maizière will die Sicherheitsarchitektur in Deutschland umbauen. So kündigte er zum Beispiel an, die Landesverfassungsschutzämter in Berlin zu zentralisieren. Für diesen Vorschlag erntete de Maizière massive Kritik aus ganz Deutschland. Jetzt rudert er zurück.