Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) beklagte im Zusammenhang mit der Sicherheitslage und dem Anschlag in Berlin fehlende Zusammenarbeit der EU-Länder. Zwar gebe es Absprachen zum Austausch von Fingerabdrücken und DNA-Dateien. Bis heute aber hätten Griechenland, Irland, Italien, Kroatien und Portugal nicht die Voraussetzungen dafür geschaffen. Zugleich bekräftigte er seine Forderungen nach schärferen Kontrollen an bundesdeutschen Grenzen und nach der Ausweisung von Ausländern, die als Gefährder eingestuft würden.

Die SPD indes wies Forderungen der CSU für schärfere Gesetze in der Flüchtlingspolitik und in der Sicherheitspolitik zurück. Fraktionschef Thomas Oppermann sagte der "Passauer Neuen Presse", es sei erschreckend, mit welcher Radikalität die CSU die gesamte Sicherheitspolitik in Deutschland auf den Kopf stellen wolle. Er wünsche sich weniger kernige Sprüche und mehr kluge Gedanken. Die CSU solle sich besser stärker an Innenminister Thomas de Maizière orientieren.