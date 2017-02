Alle Länder kriegen am Ende mehr Geld als nach dem alten System. Trotzdem müssen die Wohlhabenden (wie etwa Bayern) weniger an die Ärmeren abgeben - und: Die Rechnung bezahlt der Bund. So sieht, in drei Sätzen zusammengefasst, die Einigung vom Oktober aus. Bremen und das Saarland sollen weiter Sanierungshilfen erhalten.