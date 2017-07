Flüchtlingspolitik CSU-Generalsekretär Scheuer greift Schulz an

Der CSU-Politiker und innenpolitische Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion, Stephan Mayer, sieht in den Schulz-Äußerungen vor allem Wahlkampftaktik. Er sagte, es sei "hoch bemerkenswert", dass der SPD-Kanzlerkandidat die Migrationskrise als Thema entdeckt und endlich auch festgestellt habe, dass diese noch bei Weitem nicht bewältigt und gelöst sei. Mayer betonte, wenn Schulz wirklich etwas Positives bewirken wolle, müsse er dafür sorgen, dass die SPD-geführten Bundesländer im Bundesrat der Einstufung der Maghreb-Staaten Marokko, Tunesien und Algerien als sichere Herkunftsländer zustimmen.

SPD-Generalsekretär Hubertus Heil sieht die Probleme dagegen eher auf europäischer Ebene. Heil sagte MDR AKTUELL, es gehe um eine gerechte Verteilung der Flüchtlinge in Europa. Dafür brauche es eine gemeinsame Antwort aller Mitgliedstaaten. Es gehe um Solidarität.



Heil erklärte, es gebe Staaten, die alle Vorteile der EU wie Agrarsubventionen und Strukturmittel genössen, aber nicht bereit seien, ihren Teil beizutragen. Da müsse mehr Druck gemacht werden. In den letzten Jahren sei man da nicht vorangekommen. Man könne etwa nicht die Augen davor verschließen, dass es in Italien derzeit erhebliche Probleme mit Flüchtlingen gebe.