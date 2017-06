In Deutschland wachsen nach dem Blutbad in Kabul die Zweifel, ob Abschiebungen nach Afghanistan vertretbar sind. Die Bundesregierung hatte am Mittwoch kurzfristig einen Abschiebeflug nach Kabul abgesagt. Grundsätzlich hält sie aber an der Rückführung von abgelehnten Asylbewerbern aus Afghanistan in ihre Heimat fest. Für Karl Kopp von der Menschenrechtsorganisationen Pro Asyl ist das ein Skandal.

Er fordert in der ARD einen Abschiebestopp. "Afghanistan stürzt ins völlige Chaos. Das bestreitet auch niemand. Jeder Bericht, den es international gibt, sagt, die Sicherheitslage ist katastrophal. Von daher kann man Menschen nicht in den Krieg abschieben." Auch aus der Opposition, aber auch aus der SPD werden die Rufe lauter, die Sicherheitslage am Hindukusch neu zu bewerten.

Özdemir: Praxis an neue Lage anpassen

Cem Özdemir (Grüne) Bildrechte: dpa Die Grünen im Bundestag haben beantragt, Abschiebungen nach Afghanistan auszusetzen. Jetzt soll namentlich darüber abgestimmt werden. Grünen-Chef Cem Özdemir ist überzeugt: Nach Afghanistan kann man nicht abschieben. Und er hofft im ARD-Morgenmagazin auf Schützenhilfe von der SPD: "Ich fordere den Außenminister auf, in dieser Situation endlich das Notwendige zu machen, auf sein Herz zu hören, die Lageberichte der Wirklichkeit anzupassen und nicht das zu tun, was der Innenminister von ihm möchte, nämlich Gefälligkeitsgutachten über das Land ausstellen. Das ist die Grundlage für diese Abschiebungen. Das kann ein Mensch nicht mit seinem Gewissen vereinbaren."

Union gegen Abschiebestopp

Volker Kauder (CDU) Bildrechte: IMAGO Unionspolitiker halten dagegen an der Linie der Bundesregierung fest. Unionsfraktionschef Volker Kauder sagte im Morgenmagazin, es bleibe dabei, dass grundsätzlich in bestimmte Regionen in Afghanistan abgeschoben werden kann. "Man wird jeden Einzelfall genau anschauen müssen, in welche Region es geht, aber einen grundsätzlichen Abschiebestopp nach Afghanistan halte ich nicht für richtig." Dies sei im Übrigen kein deutscher Sonderweg, sagte Kauder. Andere europäische Länder würden ebenso verfahren.



Der CDU-Innenexperte Armin Schuster sagte, Entscheidungen über Abschiebungen seien schon immer schwierig gewesen. Doch man müsse das Aufenthaltsrecht konsequent umsetzen. "Wenn wir Menschen aus Afghanistan haben mit einem positiven Asylbescheid bei uns, die dürfen auch bleiben. Und Menschen, wo klar am Ende steht, nein, es gibt kein Bleiberecht, weil kein Asylgrund vorliegt, die müssen wieder in ihr Heimatland, dann muss man das durchsetzen. Setzen wir es nicht durch, fördern wir auch nicht die Bereitschaft, derer, die nicht hier sein dürfen, freiwillig zurückzukehren."

Betroffene zu freiwilliger Rückkehr bewegen

Tatsächlich kehren viel mehr Afghanen freiwillig in ihr Land zurück, als abgeschoben werden. 2016 waren es nach Angaben des Bundesinnenministeriums rund 3.300, in diesem Jahr verließen bis Ende April etwa 470 Menschen Deutschland in Richtung Afghanistan über die geförderte freiwillige Ausreise. Die Zahl der Abgeschobenen ist dagegen vergleichsweise gering: Seit Dezember waren es 106 Afghanen, ausschließlich Männer.