Erneut ist die Kölner Polizei nach einem Silvester-Einsatz in die Kritik geraten. Zum einen wegen der Verwendung der Bezeichnung "Nafris" für Nordafrikaner, zum anderen gibt es Zweifel an der Verhältnismäßigkeit des Einsatzes. Die Grünen-Chefin Simone Peter verurteilte in der "Rheinischen Post" vom Montag den Gebrauch von "herabwürdigenden Gruppenbezeichnungen wie 'Nafris' für Nordafrikaner" als "völlig inakzeptabel". Auch Nutzer sozialer Medien laufen Sturm gegen diese Bezeichnung.

Polizei verteidigt Jargon

Kölns Polizeipräsident Jürgen Mathies bedauerte im WDR die Verwendung des Begriffes "Nafri" in einem Polizeitweet. Er werde als "Arbeitsbegriff" von der Polizei verwendet. In der aktuellen Situation sei er sehr unglücklich verwendet worden. Bereits zuvor hatte er sich gegen den Vorwurf des "racial profiling" - also einem gezielten polizeilichen Vorgehen nach ethnischen Gesichtspunkten - verwahrt. Ernst Walter, der Vorsitzende der Deutschen Bundespolizeigewerkschaft sagte, Polizisten verwendeten den Begriff nicht, um Menschen abzuwerten: "Das ist lediglich eine Abkürzung für nordafrikanische Intensivtäter und ist keinesfalls rassistisch oder als Schimpfwort gemeint", sagte er. Stehe eine Person aus Nordafrika in dem Verdacht eine Straftat zu begehen, sei sie ein "Nafri".



Mathies verteidigte zudem das Vorgehen der Polizei. Die Bundespolizei habe aus Zügen gemeldet, dass "hochaggressive" Gruppen nach Köln unterwegs seien. Die Polizei habe das Gruppenverhalten und auch das Verhalten einzelner Personen beobachtet. Wer auffällig erschienen sei, sei kontrolliert worden. In einer Situation, in der Tausende Menschen gleichzeitig am Hauptbahnhof einträfen, müsse die Polizei dringend handeln.

Peter: Einsatz unverhältnismäßig

Peter hatte auch den Einsatz der Polizei als solchen kritisiert. Es stelle sich die Frage nach der Verhältnis- und Rechtmäßigkeit, wenn insgesamt knapp 1000 Personen alleine aufgrund ihres Aussehens überprüft und teilweise festgesetzt wurden, sagte sie. Mathies entgegnete, die Erfahrungen seit der vergangenen Silvesternacht sowie von Razzien hätten einen klaren Eindruck vermittelt, welche Personen zu überprüfen seien. In der Regel handle es sich dabei nicht um grauhaarige Männer und blonde Frauen.

CSU: Vorgehen hat nichts mit Diskriminierung zu tun

Auch der CSU-Innenpolitiker Stephan Mayer verteidigte die Polizisten gegen Rassismusvorwürfe. Im ZDF-"Morgenmagazin" sagte er, die Beamten hätten "konsequent und entschieden" Straftaten und sexuelle Übergriffe wie vor einem Jahr verhindert. Vor einem Jahr seien in Köln die meisten Straftäter aus nordafrikanischen Ländern gekommen. Nun habe es erneut klare Hinweise auf insbesondere nordafrikanische Straftäter gegeben. Durch Ausweiskontrollen, Platzverweise und Festnahmen habe die Kölner Polizei eine Wiederholung der Ereignisse in der Silvesternacht vor einem Jahr schon im Vorfeld verhindert, sagte Mayer.

Zuvor hatte bereits der Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, den Einsatz gelobt. Er sprach in einem Interview von einer hervorragenden Arbeit der Sicherheitskräfte. Sie hätten schwere Straftaten verhindert. Auch er wies den Vorwurf des "racial profiling" zurück. Nach den zahlreichen Übergriffen auf Frauen in Köln im vergangenen Jahr wollte die Polizei in der Domstadt unbedingt verhindern, dass sich das in diesem Jahr wiederholt.