Nach den rechtsextremen Vorfällen bei der Bundeswehr ist in Berlin eine Debatte über die Wiedereinführung der Wehrpflicht entbrannt. Während Unionspolitiker dafür sind, alle junge Männer wieder zum Dienst an der Waffe einzuziehen, halten die Grünen das für das falsche Mittel.

Die Verteidigungsministerin steht derzeit unter massivem Druck. Bildrechte: dpa

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Patrick Sensburg sagte den Zeitungen der Funke-Gruppe, der Bürger in Uniform sei ein verlässliches Frühwarnsystem zur Erkennung von Extremismus von Links und Rechts. Die Aussetzung der Wehrpflicht vor sechs Jahren habe bewirkt, dass die Streitkräfte nicht mehr den Querschnitt der Gesellschaft abbildeten. Dabei sei die Zivilbevölkerung doch das Immunsystem gegen Demokratiefeindlichkeit.



Sensburg hatte schon früher eine Rückkehr zur Wehrpflicht gefordert, zuletzt in der Debatte über größere Verteidigungsanstrengungen der Nato-Partner. Beispiele für eine Umkehr gibt es. Schweden hat sich entschieden, nach sieben Jahren Freiwilligenarmee zur Wehrpflicht zurückzukehren. Die rot-grüne Regierung in Stockholm begründete das mit dem Auftreten Russlands und der neuen Bedrohungssituation.