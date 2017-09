Der neue Ton im Bundestag Thüringens wütendster Abgeordneter stammt von der AfD und ist bald im Parlament

Den bisherige Bundestagsrekord hält SPD-Urgestein Herbert Wehner – 77 Ordnungsrufe hat Wehner in Jahrzehnten als Abgeordneter gesammelt, für Worte wie Lümmel, Strolch oder Schleimer.

Thüringens AfD-Spitzenmann Stephan Brandner hat gute Chancen, den alten Beleidigungs-Rekord einzustellen. Denn Brandner liebt das verbale Trommelfeuer. FDP-Chef Christian Linder nennt er beispielsweise die "wandelnde Matratze der Altparteien-Landschaft." Kanzlerin Angela Merkel nennt er nur: "Die Fuchtel". Für Merkel bringt er einen Plan mit in den Bundestag. Brandner sagte bei einem Wahlkampfauftritt an Merkel gerichtet: "Anklagen. Einknasten. So."

Nicht nur den politischen Gegner greift der AfD-Mann aus Thüringen verbal an. Eine syrische Kleinfamilie besteht für ihn aus "Vater, Mutter - und zwei Ziegen."

Diese Beispiele stammen von Wahlkampfauftritten – aber auch im Thüringer Landtag vergreift sich Brandner gerne einmal im Ton.

Diffamierungen, Beleidigungen oder Sexismus vom Rednerpult gibt es von ihm immer wieder. Er sagte im Erfurter Parlament:

Es gibt Leute draußen, wenn man denen die Grünen näherbringt, dann sagen die: Da Fallen mir immer nur 3 Ks ein: Klimaschutz, Koksnasen, Kinderschänder. Stephan Brandner, AfD Thüringen

Beispielsweise die Abgeordnete von Bündnis 90/Die Grünen Madleine Henfling. Ihr wirft er im Landtag an den Kopf: "Frau Henfling, Wenn ich Sie sehe, dann ziehe ich mir die Hose das nächste Mal runter. Was halten Sie denn davon? - So. Der war nochmal gut oder?!" Die Grünen-Abgeordnete reagiert mit einem "Ekelhaft!"

Brandners Reservoire an Beleidigungen ist damit aber noch längst nicht ausgeschöpft. An den Linken-Abgeordneten Steffe Harzer gerichtet sagte er: "Warum meint man immer, es wäre ein Nilpferd im Haus, wenn der Harzer ausatmet? Das weiß ich auch nicht."

"Un Jong Kin" - oder Kim Jong-Un

Oder er äußert sich so: "Ich weiß nicht, wie bei dem Un Jong Kin oder wie der da heißt, wie das da in Nordkorea organisiert ist, aber der wird auch so eine ähnliche Type wie Herrn Hoff da sitzen haben, der das ähnlich regelt…." Brandner meint den Chef der Thüringer Staatskanzlei Benjamin-Immanuel Hoff.

Landtags-Vize Margit Jung versucht einzugreifen. Die Linken-Politikerin ist eine Art Erzfeind von AfD-Mann Brandner. Sie hat ihm 23 seiner 32 Ordnungsrufe verpasst. Sie sagte beispielweise:

Was Sie hier machen, hat nichts mit ihrem Gesetzentwurf zu tun! Sondern mit Beleidigung von in diesem Haus anwesenden Menschen und Abgeordneten und Ministern. Martit Jung (Die Linke), Vizepräsidentin des Thüringer Landtags

Brandner entgegnete: "Ich bedanke mich untertänigst für Ihre wertvollen Hinweise, Frau Präsidentin, und werde sie ab jetzt beherzigen."

Daraufhin gab es für Brandner den dritten Ordnungsaufruf. Jung begründete dies mit "weil ich Sie ermahnt haben, mich nicht zu kommentieren. Und jetzt verlassen Sie das Rednerpult! Und den Raum!" Drei Ordnungsrufe in einer Sitzung führen zum Rausschmiss, Brandner musste schon zwei Mal gehen.

Viele Ordnungsrufe in dieser Legislatur

Seit die AfD in den Thüringer Landtag eingezogen ist, hat sich das Niveau verändert, das merkt auch Landtagspräsident Christian Carius. Er sagt: "Wenn Sie allein die Ordnungsrufe nehmen: 93 Ordnungsrufe in dieser Legislaturperiode, die noch nicht zur Hälfte rum ist!" Im Gegensatz dazu habe es in der gesamten vergangenen Legislaturperiode insgesamt 42 Ordnungsrufe gegeben. Carius merkt an: "Wir haben unsere Praxis nicht verändert. Das finde ich schon etwas bedenklich." Carius sagt zwar auch, eine zugespitzte Debatte sei gut für den Parlamentarismus, aber das Parlament habe auch eine Vorbildfunktion.

Brandner in der AfD-Parteizeitung

Als vorbildlich sieht die Thüringer AfD wiederum die Verbalattacken ihres Spitzenmanns Brandner. In der Parteizeitung lobt man die Vielzahl der Ordnungsrufe damit, dass Brandner nichts als die unbequeme Wahrheit ausspreche. Mit der gleichen Energie und Redegewandtheit werde er Missstände im Bundestag aufdecken.