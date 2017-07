G20-Protest Tausende auf Großdemo in Hamburg

An der Hamburger Binnenalster haben am Sonntag bei

strömendem Regen Tausende Menschen an einem bunten Protestzug gegen den bevorstehenden G20-Gipfel teilgenommen. Die Demo war die erste von zahlreichen angemeldeten Kundgebungen rund um den Gipfel, der am 7. und 8. Juli in Hamburg stattfindet.