Auf Plakaten stand unter anderem "Mein Herz schlägt für Vielfalt" oder "Meine Stimme gegen Hetze". Die Demonstranten bildeten nach Angaben der Veranstalter einen "symbolischen Schutzring" um das Reichstagsgebäude. Sie sprachen von insgesamt 12.000 Teilnehmern, die Polizei von "etwas über Zehntausend".



Zu dem Protest aufgerufen hatte die Bürgerbewegung Campact und weitere Organisationen. Anlass war der Einzug der AfD in den Bundestag. Das Bündnis fürchtet fremdenfeindliche und rassistische Reden im neuen Parlament. In ihrem Aufruf schrieben sie: "Am 24. Oktober werden Rechtsextreme und Rassisten auf den Stühlen des Bundestags Platz nehmen, als Mitglieder der neuen AfD-Fraktion."



Compact-Geschäftsführer Christoph Bautz erklärte, die Veranstaltung sei keine "Anti-AfD-Demonstration". Wenn Rechtskonservative und Neoliberale sich zusammenschließen würden und eine Partei rechts der Union gründeten, sei das erstmal okay. Wenn diese Partei jedoch Rechtsextreme und Nazis in den Bundestag bringe, die unsere Demokratie und unseren Rechtsstaat abschaffen wollten, sei dies nicht hinnehmbar.