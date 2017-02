Bundesweit wollen Menschenrechtsaktivisten heute gegen Abschiebungen nach Afghanistan protestieren. Demonstrationen sind unter anderem geplant in Berlin und Düsseldorf, in Hamburg, Hannover, Rostock, Nürnberg, Wiesbaden und Trier, in Erfurt und Magdeburg. Anlass dafür sind größere Sammelabschiebungen nach Afghanistan in den vergangenen Wochen.

Afghanistan nicht sicher

Kabul - kurz nach einem Anschlag auf eine schiitische Moschee am 21. November, bei dem mindestens 27 Menschen starben. Bildrechte: dpa Die Initiatoren dieser Proteste wenden sich gegen das Vorgehen von Bundesregierung und Ländern, weil sich auch laut dem jüngsten Bericht des Flüchtlingshilfswerks UNHCR die Sicherheitslage in Afghanistan nochmals deutlich verschlechtert habe. Afghanistan sei kein sicheres Land, jede Abschiebung dorthin sei eine zu viel, erklärte etwa der Flüchtlingsrat Berlin.



Diakonie-Präsident Ulrich Lilie verwies dabei auf Anschläge auch in vermeintlich stabilen Regionen - mit Blick auf das Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten am Donnerstagabend. Dabei hatten sich Bund und Länder auf eine engere Zusammenarbeit verständigt, um abgelehnte Asylbewerber schneller außer Landes zu bringen.

Flüchtlingsrat gegen "Symbolpolitik"

In Erfurt soll der Protestzug am Nachmittag vom Fischmarkt zu einer Abschlusskundgebung vor die Staatskanzlei führen. "Das Auswärtige Amt verhängt Reisewarnungen, die Bundeswehr kann kaum ihre Stützpunkte sichern und im letzten Jahr gab es 11.400 verletzte und tote Zivilisten, darunter über 3.000 Kinder. Es gibt in Afghanistan keine Sicherheit", sagte Martin M. Arnold vom Thüringer Flüchtlingsrat. Fakten sprächen gegen die Bundesregierung. Doch es scheine, als würden "weitere Menschen einer Symbolpolitik geopfert", die eher Stimmungen folge, als sich an Fakten und Menschenrechten zu orientieren.



Arnold begrüßte dabei die Haltung der Landesregierung in Erfurt, nicht in derartige Konfliktgebiete abzuschieben. Neben Thüringen seien Bremen, Berlin, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein gegen Abschiebungen nach Afghanistan.

Offener Brief an den Bundesinnenminister

Bundesweit sind an den Protesten unter dem Slogan "Afghanistan ist kein sicheres Land" mehr als 37 Organisationen und Initiativen beteiligt, darunter die Flüchtlingsräte der meisten Bundesländer. In einem am Freitag veröffentlichten offenen Brief an Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) forderten sie einen Abschiebestopp nach Afghanistan und eine Neubewertung der Lage dort. "Anders als von der Bundesregierung behauptet, gibt es in Afghanistan keine sicheren Regionen für Rückkehrer", hieß es in dem Brief. Für Schutzsuchende aus Afghanistan müsse es deshalb hier eine langfristige Perspektive geben.