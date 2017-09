Die erste Hürde müssen die Grünen nehmen. Am Samstag kommen sie zu einem kleinen Parteitag in Berlin zusammen. Der soll grünes Licht für die Jamaika-Sondierungen geben - und wird es wohl auch tun. Denn die Grünen haben angekündigt, mit allen Parteien außer der AfD zu reden. In der grünen Verhandlungskommission ist auch Partei-Urgestein Jürgen Trittin mit dabei. Im ZDF forderte er, die Union müsse erst ihre internen Streitigkeiten klären. Vorher seien Sondierungsgespräche sinnlos.

Ich bin in der Situation, dass wir demnächst möglicherweise gefragt werden, ob wir mit der CDU und der CSU über Politik sprechen sollen. Und dann würde ich erst einmal erwarten, dass CDU und CSU sich einigen, was ihre Position ist. Das tun sie zurzeit nicht. Jürgen Trittin, Bündnis 90/Die Grünen ZDF

Streitpunkt Flüchtlings-Obergrenze

Zentraler Streitpunkt zwischen den Unionsschwestern ist die von CSU-Chef Horst Seehofer geforderte Obergrenze für die Aufnahme von Flüchtlingen. Seehofer ist zuversichtlich, dass die Schwesterparteien eine gemeinsame Linie finden.

Wir brauchen kein Versöhnungstreffen. Dort wo es zwischen CDU und CSU über das Regierungsprogramm hinaus Vorstellungen gibt, die noch geeint werden müssen, werden wir das in aller Ruhe in Gesprächen hier in Berlin machen. Horst Seehofer, CSU-Chef

Am 8. Oktober wollen sich Vertreter von CDU und CSU im Kanzleramt treffen, um den Kurs für die Gespräche mit FDP und Grünen abzustecken. Ob ein Termin dafür reicht, das ist allerdings ungewiss.

Hemmnis Niedersachsen-Wahl

Ein Wochenende später droht ein weiterer Stolperstein: Niedersachsen wählt. Bis dahin dürfte in Sachen Sondierung nicht viel passieren. Denn die Parteien wollen sich ihr Profil für die Landtagswahl nicht durch verfrühte Zugeständnisse in der Bundespolitik verwässern lassen. Doch am Tag nach der Niedersachsen-Wahl dürften die Gespräche im Bund Fahrt aufnehmen – zumindest hinter den Kulissen. Dabei werden die kleinen Parteien der Union so viele Zugeständnisse wie möglich abringen.

Wir wollen die Richtung der Politik verändern, also eine Trendwende erreichen. Und wenn das nicht möglich ist, dann wäre unser Platz die Opposition. Christian Lindner, FDP-Chef

Sondierung ab Mitte November

Kommen Union, FDP und Grüne in den Sondierungen auf einen Nenner, können die offiziellen Koalitionsverhandlungen beginnen – vermutlich aber erst NACH dem CSU-Parteitag Mitte November in Nürnberg. Dort wollen die Christsozialen sich mit den Kernpunkten des möglichen Jamaika-Bündnisses befassen. Danach steht noch ein Grünen-Parteitag an, der offiziell grünes Licht für die Aufnahme von Verhandlungen geben soll. Auch wenn bis dahin alles gutgeht - ob bis Weihnachten schon ein Koalitionsvertrag steht, ist völlig offen. Die Regierungsbildung könnte sich noch bis ins nächste Jahr hinziehen. Kanzlerin Angela Merkel sieht das gelassen:

Die Niederlande haben auch noch keine Regierung. Insofern bin ich noch nicht der drängendste Fall, sage ich jetzt mal. Angela Merkel, CDU-Chefin und Bundeskanzlerin