Wegen der weiter bestehenden wirtschaftlichen Kluft zwischen dem Osten Deutschlands und dem Westen sind nach Einschätzung der Ostbeauftragten der Bundesregierung, Iris Gleicke (SPD), noch länger Hilfen des Bundes nötig.

Iris Gleicke im Bundestag Bildrechte: dpa Ostdeutschland sei weiter auf flankierende Maßnahmen durch den Bund angewiesen, "wenn die wirtschaftliche und soziale Angleichung in einem absehbaren Zeitraum realisiert werden soll", sagte Gleicke bei der Vorlage des Jahresberichts zum Stand der Deutschen Einheit am Mittwoch in Berlin. Den Bericht hatte das Bundeskabinett zuvor gebilligt.



"Wir dürfen nicht zulassen, dass ganze Regionen auf Dauer abgehängt werden", sagte die Parlamentarische Staatsekretärin im Bundeswirtschaftsministerium. Es gebe strukturschwache Regionen zwar auch im Westen, im Osten jedoch sei die Strukturschwäche bis auf wenige Ausnahmen als flächendeckend anzusehen.

Aufholtempo verlangsamt - die Zahlen

Laut dem Bericht lag 2016 der Abstand bei der Wirtschaftskraft zwischen Ost- und Westdeutschland im Durchschnitt bei 27 Prozent, ohne Berlin sogar bei 32 Prozent. Die Verringerung des Abstands habe sich in den vergangenen 15 Jahren "erheblich verlangsamt". Insgesamt liege das Bruttoinlandsprodukt je Einwohner in Ostdeutschland bei 73,2 Prozent des westdeutschen Vergleichswerts.

Trotzdem ist der Osten laut Gleicke "weder ein ödes Jammertal, noch ist er ein blühendes Paradies." Sie verwies darauf, dass die Exportquote nach 8,2 Prozent im Jahr 1991 im vergangenen Jahr bei 24,8 Prozent gelegen habe, worin sich die zunehmende Wettbewerbsfähigkeit der ostdeutschen Wirtschaft zeige. Auch sei die Arbeitslosigkeit in Ostdeutschland von 18,7 Prozent im Jahr 2005 auf zuletzt 8,5 Prozent 2016 mehr als halbiert worden.

Die Menschen im Osten sind nicht fauler, und sie haben nicht weniger kluge Ideen als die im Westen. Iris Gleicke bei der Vorstellung des Jahresberichts zur deutschen Einheit

Ostdeutschland habe fast die wirtschaftliche Stärke des EU-Durchschnitts erreicht. Dennoch sei die Arbeitslosenquote drei und vier Prozentpunkte höher als in den älteren Bundesländern. Auch bei den Löhnen schließe sich die Schere nur langsam: Das Niveau im Osten sei von 81 Prozent des Westniveaus 2015 auf 82 Prozent 2016 gestiegen. Der sei geprägt durch geringere Löhne, eine schwächere Tarifbindung und einen größeren Niedriglohnsektor.

Gründe für die anhaltenden Unterschiede sei auch die kleinteilige Struktur der ostdeutschen Wirtschaft und der Mangel an Zentralen der großen Unternehmen. Nach wie vor habe kein Dax-Konzern seinen Sitz in Ostdeutschland.

In dem Bericht äußert die Regierung die Befürchtung, dass Globalisierung und demografischer Wandel bestehende regionale Unterschiede noch verschärfen könnten. Auch nach Auslaufen des Solidarpakts II sei Regionalförderung nötig, sagte Gleicke und warnte erneut: "Gerade in den schwächsten Regionen, in denen sich Menschen 'abgehängt' fühlen mögen, können gesellschaftliche Spaltungen bis hin zu radikalen Einstellungen entstehen." Rechtsextremismus sei im Osten ein größeres Problem als im Westen und er "bleibt eine Gefahr für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die wirtschaftliche Entwicklung".

Kritik von der Linken