Seit dem Putschversuch in der Türkei im Juli 2016 haben die türkischen Sicherheitsbehörden mehr als 50.000 Menschen verhaftet, die sie verdächtigen, in Verbindung mit dem Putsch zu stehen. Auch viele Ausländer sind seitdem festgenommen worden. Besonders heikel ist die Situation für viele deutsche Staatsbürger, vor allem aufgrund der gemeinsamen Geschichte der beiden Länder: Viele türkisch-stämmige Deutsche besitzen auch die türkische Staatsbürgerschaft. Ihre Familien sind häufig noch in der Türkei verwurzelt.

Mesale Tolu Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Der Fall der in der Türkei inhaftierten deutschen Journalistin wurde erst Wochen nach ihrer Verhaftung bekannt. Die türkischen haben die deutschen Behörden schlicht nicht darüber informiert. Die Bezeichnung "Deutsch-Türkin" ist in Mesale Tolus Fall unzutreffend, da sie seit 2007 nur noch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, die türkische hatte sie damals abgegeben. Tolus Großeltern waren in den 70er-Jahren wie viele andere Türken als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen. Mesale Tolu gehört also der dritten Generation der ehemaligen Gastarbeiter an.



Die Journalistin war im April in der Türkei unterwegs, unter anderem, um ihren ebenfalls inhaftierten Mann zu besuchen. Die türkischen Behörden werfen beiden Verbindungen zu Terroristen und Terrorpropaganda vor - und beide weisen die Anschuldigungen von sich. Besonders schwer wiegt das Ganze für Mesale Tolu, da ihr zweijähriger Sohn gemeinsam mit ihr in Haft lebt. Eine Aussetzung der Haft aus diesem Grund wurde vom Gericht beim ersten Verhandlungstag gegen Tolu Mitte Oktober wegen angeblicher Fluchtgefahr abgelehnt.