Der 18-Jährige ist russischer Staatsbürger. Er wurde in der islamischen Teilrepublik Dagestan geborgen, wuchs in Deutschland auf und lebt heute in Bremen. Der Mann wehrt sich gegen seine Abschiebung. In seiner Heimat drohten ihm Verhaftung, Folter und Überwachung. Auch befürchtet er, dass man ihn dort "verschwinden" lassen könnte.