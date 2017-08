Der Fachkräftemangel in Deutschland wird in den nächsten Jahren an Schärfe deutlich zunehmen. Das Basler Forschungsinstitut Prognos hat ausgerechnet, dass im Jahr 2030 eine Lücke von etwa drei Millionen Fachkräften entstehen könnte. 2040 könnten es sogar 3,3 Millionen sein. Politik und Wirtschaft verfügten aber über geeignete Maßnahmen, um dagegen zu steuern.

Als Hauptgrund für den drohenden Mangel führt Prognos die zunehmende Überalterung der deutschen Gesellschaft an. Die geburtenstarken Jahrgänge gingen in den nächsten 10 bis 20 Jahren in Rente. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt würde sich dann erheblich verschärfen. Studienautor Oliver Ehrentraut sagte, auch wenn man inzwischen nicht mehr mit einem so starken Schrumpfen der Bevölkerung rechne, die Zahl der Menschen im Arbeitsfähigen Alter werde bis 2040 um gut zehn Prozent sinken.