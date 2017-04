Das Festnetztelefon - tot. Das Handy-Display signalisiert: Kein Netz. Ampeln sind ausgefallen, Fahrstühle stehengeblieben, automatische Türen gehen weder auf noch zu. Supermarktkassen funktionieren nicht mehr, die Zapfsäulen an den Tankstellen haben den Dienst quittiert, in den Krankenhäusern springen die Notstromaggregate an. Schnell wird klar: Ein Hacker-Großangriff auf ein Verteilzentrum steckt hinter dem flächendeckenden Stromausfall…