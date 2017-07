Auf den ersten Blick ist in den Bilanzen alles klar. Der deutsche Gewinnanteil am Aufkaufprogramm griechischer Staatsanleihen durch die Europäische Zentralbank summiert sich seit 2015 auf 952 Millionen Euro. Außerdem verbuchte der deutsche Staatshaushalt aus einem Darlehen, das Griechenland über die bundeseigene Kreditanstalt für Wiederaufbau gewährt wurde, seit 2010 fast 400 Millionen Euro Zinseinnahmen.

Es handelt sich um eine Mogelpackung, wie sich auf den zweiten Blick erkennen lässt. Der griechisch stämmige Alexander Kritikos vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung DIW weiß genau, wie das Geschäft mit seiner alten Heimat läuft: "Derzeit zahlen die Griechen Zinsen und Tilgung aus dem neuen Rettungsprogramm. So wird dieser Tage zum Beispiel die nächste Tranche von etwa über sieben Milliarden Euro freigegeben. Der überwiegende Teil wird dazu verwendet, um alte Kredite abzulösen und Zinsen draufzuzahlen."

Diese Form der sogenannten Griechenland-Rettung wirft nicht nur bei den Grünen im Bundestag Fragen auf. Ihr Finanzexperte Sven-Christian Kindler findet das Prozedere weder effektiv noch solidarisch. Er fordert, dass die Zinsgewinne an Griechenland ausgezahlt werden.

"Es kann doch nicht sein, dass Wolfgang Schäuble seinen Haushalt mit griechischen Zinsgewinnen sanieren will. Das geht nicht. Entgegen der gängigen Mythen ist Deutschland Krisengewinner. Es mag zwar legal sein, dass Deutschland an der Krise in Griechenland verdient. Moralisch legitim ist das aber nicht. Die Auszahlung der Zinsgewinne war schon lange versprochen", sagt Kindler.