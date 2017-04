Bundesinneminister Thomas de Maizière will prüfen, wie die Listen über in Deutschland lebende Türken zustande gekommen sind.

Bundesinneminister Thomas de Maizière will prüfen, wie die Listen über in Deutschland lebende Türken zustande gekommen sind. Bildrechte: dpa

Deutsch-türkische Beziehungen Deutschland prüft Spionagevorwürfe

Bis Sonntagabend konnten 1,4 Millionen wahlberechtigten Türken in Deutschland am Referendum in der Türkei über die umstrittene Verfassungsänderung teilnehmen. Kritiker befürchten, dass die Türkei damit in ein autoritäres System abdriften könnte. Seit Ende März kursieren außerdem Listen des türkischen Geheimdienstes, mit Namen vermeintlicher Terroristen, darunter auch deutscher Staatsbürger. Bundesinnenminister Thomas de Maizière kündigte eine Prüfung der Spionagevorwürfe an.

von Cecilia Reible, Haupstadtstudio Berlin