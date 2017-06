Die Bundesregierung hat nach dem schweren Terroranschlag in Kabul nun doch Abschiebungen nach Afghanistan ausgesetzt. Auf diese vorläufige Regelung haben sich Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder am Donnerstag in Berlin verständigt.

Merkel reagierte damit auf massive Kritik der Opposition und auch auf mahnende Stimmen in den eigenen Reihen. In der Debatte um einen Abschiebestopp hatten Hardliner in der Union darauf gedrängt, trotz der unsicheren Sicherheitslage in weiten Teilen Afghanistans an der Abschiebepraxis festzuhalten.