Das Pariser Klimaschutzabkommen: Aufgekündigt . Die TTIP-Verhandlungen: Auf Eis gelegt . Die transatlantischen Beziehungen: Gestört . Seit US-Präsident Donald Trump im Amt ist, wackelt die bisherige Weltordnung. Die Vereinigten Staaten sind für Deutschland und Europa nicht mehr der zuverlässige Partner, der sie einmal waren. Das haben Kanzlerin Merkel und Außenminister Gabriel in der vergangenen Woche so deutlich wie nie formuliert .

Die Zeiten, in denen wir uns auf andere völlig verlassen konnten, sind ein Stück vorbei. Das habe ich in den letzten Tagen erlebt.

Stattdessen gewinnen andere Allianzen an Bedeutung. Die Gewichte verschieben sich in Richtung Asien. Diesen Eindruck konnte man in der vergangenen Woche in Berlin gewinnen: deutsch-indische Regierungs-Konsultationen am Dienstag, am Mittwoch und Donnerstag der Besuch des chinesischen Ministerpräsidenten Li.