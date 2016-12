Die deutsch-türkischen Beziehungen sind in diesem Jahr auf einem Tiefpunkt angelangt. Belastet wurde das Verhältnis durch ungewöhnliche Ereignisse: Ein Gedicht schlug hohe Wellen, eine Bundestagsresolution wurde zur Staatsaffäre und seit dem gescheiterten Militärputsch in Ankara setzt der türkische Staatschef Erdogan mehr denn je auf einen autokratischen Regierungsstil, nicht nur im eigenen Land, sondern auch bei seinen langjährigen Kooperationspartnern.

Mit einem "Schmähgedicht" zog sich TV-Entertainer Böhmermann den Zorn von Erdogan zu. Bildrechte: dpa

Ende März hatte sich der TV-Satiriker Jan Böhmermann in einem "Schmähgedicht" mit kritischen und zugleich derben Formulierungen über den türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan lustig gemacht. Die scharfzüngige, ungehobelte Satire sorgte umgehend für Querelen in Berlin und Ankara. Während Deutschland darüber diskutierte, was Satire darf und was nicht, stellte der türkische Präsident gegen den Entertainer eine Strafanzeige. Die Bundesregierung gab der Strafverfolgung wenig später statt.



Knapp sieben Monate lang wurde gegen den Showmaster ermittelt, bis im Herbst die Staatsanwaltschaft Mainz die Causa Böhmermann ad acta legte, weil dem Entertainer keine "strafbaren Handlungen" nachzuweisen seien. Ungeklärt ist bis heute, was in Deutschland mit dem Strafrechtsparagraph 103 geschehen soll, der die Beleidigung ausländischer Staatsoberhäupter unter Haftstrafe stellt. Die Debatte wird demnächst der Bundestag führen müssen, nachdem der Bundesrat Mitte Dezember eine entsprechende Initiative eingebracht hatte.