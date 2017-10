CO2-Prognose Deutschland weit weg vom Klimaziel

Dass das Ziel nicht erreicht wird, war schon länger absehbar. Das Ministerium hatte seine Erwartungen mehrfach nach unten korrigiert. Vergangenes Jahr hieß es noch, man könne wenigstens in die Nähe von 40 Prozent gelangen. Von 37 bis 40 Prozent war im Herbst 2016 in einer Mitteilung an die EU-Kommission die Rede. Im Frühjahr 2017 wurde dann die Zahl 35,5 5 Prozent genannt.