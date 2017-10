Frankreich und Dänemark kündigten an, seine Grenzkontrollen ebenfalls verlängern zu wollen. Frankreich begründet seine Kontrollen schon seit 2015 mit dem Terrorismus. Auch diesmal verweist sie darauf. In einem Schreiben an die EU verweist die französische Regierung darauf, dass es in diesem Jahr bereits 22 Anschläge oder Attentatsversuche auf französischem Boden gegeben habe.



In der Mitteilung heißt es auch, zwar gehe die Hauptgefahr von bereits in Frankreich befindlichen Tätern aus. Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat habe aber ihr Vorhaben nicht aufgegeben, Aktionen direkt von ihrer syrisch-irakischen Basis aus zu planen oder zu unterstützen. Zudem würden Anschläge vielfach in Nachbarländern in der EU vorbereitet.