Nach dem Anschlag in Manchester haben die deutschen Sicherheitsbehörden ihre Konzepte noch einmal angepasst. Bundesinnenminister Thomas de Maizière sagte der "Bild"-Zeitung, Sicherheitskräfte sollten künftig nicht nur Zugangskontrollen vornehmen, sondern auch die Menschenmassen kontrollieren, die Veranstaltungen verließen. Besucher sollten dafür Verständnis haben und Geduld aufbringen.

Terrorgefahr ist weiter groß

Der Attentäter von Manchester hatte seinen Sprengsatz nach dem Ende eines Popkonzerts gezündet, als Besucher die Halle bereits verließen. Bei der Explosion wurden 22 Menschen getötet, darunter Kinder und Jugendliche. 59 Menschen wurden verletzt.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière Bildrechte: dpa De Maizière sagte weiter, konkrete Hinweise auf eine erhöhte Terrorgefahr in Deutschland gebe es nicht. Gleichwohl seien nach Manchester die Sicherheitskonzepte für die bevorstehenden Großveranstaltungen noch einmal überprüft worden. Das gelte unter anderem für den Evangelischen Kirchentag in Berlin und Wittenberg, die Gottesdienste und Prozessionen zu Christi Himmelfahrt und das Fußball-Pokalfinale am Samstag in Berlin.



Der CDU-Politiker sagte im ZDF, die Terrorgefahr in Deutschland sei bereits hoch gewesen und werde hoch bleiben.

Wir müssen einfach dieser wirklich brutalen Gefahr auf absehbare Zeit ins Auge schauen. Thomas de Maizière, Bundesinnenminister

Evangelischer Kirchentag - Berliner Polizei "professionell aufgestellt"

Der 36. Deutsche Evangelische Kirchentag wird am Mittwochabend in Berlin eröffnet. Zu dem fünftägigen Treffen der Gläubigen werden rund 200.000 Menschen erwartet. Die Veranstalter erklärten, im Moment gebe es keine Anzeichen für eine verstärkte Gefahr. Auch Berlins Innensenator Andreas Geisel sagte, es gebe keine konkreten Hinweise auf einen geplanten Anschlag. Gleichwohl bestehe eine anhaltende Terrorgefahr. Die Polizisten seien angewiesen worden, auch am Ende von Veranstaltungen besonders aufmerksam zu sein.

Der SPD-Politiker sagte im ZDF-Morgenmagazin, die Berliner Polizei sei professionell aufgestellt. Hundertprozentige Sicherheit könne man aber nicht versprechen.

Trauerbeflaggung in Deutschland