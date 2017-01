Vom Charakter könnten sie unterschiedlicher kaum sein: Angela Merkel und Sigmar Gabriel. Sie, die meist kühle, pragmatische Regierungschefin. Er, der eher emotionale, manchmal aufbrausende Vize-Kanzler. Und doch: Gefragt nach dem Umgang mit dem neuen US-Präsidenten, da klingen beide ungewohnt ähnlich. "Ich finde, Parteien dürfen sich in der Sache ruhig streiten, aber persönlich respektvoll müssen sie schon sein", sagt Gabriel. Und Merkel erklärte: "Und selbst wenn es unterschiedliche Meinungen gibt, sind Kompromisse, sind Möglichkeiten immer am besten zu finden, wenn man sich in Respekt miteinander austauscht."

Respektvoller Umgang als erste Antwort auf Trumps Antrittsrede. Leicht wird das nicht. Dabei sind sich Politiker aller Parteien im Bundestag einig. Und wer noch gehofft hat, dass der neue US-Präsident im Amt versöhnlicher klingen wird als im Wahlkampf, wurde eines besseren belehrt. Der neue Mann im Weißen Haus klingt wie immer: "Es wird in Zukunft einzig und allein 'America first' heißen".

Hoffnung auf Versöhnung

Amerika zuerst und dann? Nach Trumps Worten ist die Antwort klar: Lange nichts. Egoistische Töne, die Außenminister Frank-Walter Steinmeier nachdenklich stimmen. In einem Zeitungsbeitrag schreibt er, dass sich die Welt auf unruhige Zeiten einstellen müsse, auf neue Ungewissheiten. Gleichwohl setzt Steinmeier auf die Kraft der Diplomatie, wie auch Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen. Sie kritisierte im "Handelsblatt" Trump für die harschen Worte seiner Antrittsrede. Gleichwohl erwarte sie aber nicht, dass die transatlantische Freundschaft endet.

Ihr CDU-Parteikollge Jens Spahn sieht das ähnlich und auch er sagt in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin":

Ich finde, wir sollten auf allen Ebenen auf den persönlichen Kontakt setzen. Weil mein Eindruck ist tatsächlich, im persönlichen Gespräch, wenn man auch Argumente rüberbringen kann, dann kann man auch überzeugen. Jens Spahn, CDU

Wie schwer das werden kann, das zeigt eine Randnotiz der ersten Tage. Am Wochenende sorgte Trump für Wirbel, indem er die Demonstrationen gegen seine Amtseinführung heftig kritisierte. Durchaus bemerkenswert in einem Land wie den USA, dass das Recht auf Meinungsfreiheit in der Verfassung betont.

Pragmatismus und Argumente

Für den Kommunikationsexperten Peter John Mahrenholz ist dies Ausdruck für die zwei Gesichter des neuen US-Präsidenten: "Trump ist ein Herausforderer. Und er ist ein Narzisst. Einem Herausforderer muss man damit begegnen, dass man deutlich argumentiert. Sonst nimmt der einen gar nicht ernst. Und der Narzisst, der braucht natürlich schon eine gewisse Bestätigung. Also, ihn als Person infrage zu stellen, wird da auch nicht helfen. Man wird da, glaube ich, sehr pragmatisch mit ihm arbeiten".

Pragmatismus und Argumente, auf dieses Rezept setzen auch Politiker der Opposition. Der Fraktionschef der Linken Dietmar Bartsch etwa sagt: Trump sei nicht Amerika. "Und am Ende des Tages muss man Trump an seinen Taten messen."

Außerdem, auch da ist sich die Politik in Berlin weitgehend einig, darf man sich nicht überrumpeln lassen. Mehr Geschlossenheit in Europa, um ein starkes Gewicht in die Waagschale werfen zu können. Das sind Töne, die von der Kanzlerin bis zur Linkspartei zu hören sind. Es scheint fast so, als ob ausgerechnet der aggressive Auftritt Trumps die politischen Parteien im Bundestag ein Stückchen eint, zumindest für einen kurzen Moment.