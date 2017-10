Die Junge Union (JU) pocht zum Auftakt ihres "Deutschlandtags" in Dresden auf eine Schärfung des konservativen Profils der Union. JU-Chef Paul Ziemiak sagte vor dem Treffen im Internationalen Congress Center, CDU und CSU müssten Konsequenzen aus dem desaströsen Ergebnis der Bundestagswahl ziehen. Beide Parteien hatten bei der Wahl am 24. September knapp eine Millionen Wähler an die AfD verloren.



Um die Unionsanhänger zurückzugewinnen, müssten die Fehler klar benannt werden, sagte Ziemiak. Wörtlich sagte er: "Es liegt offen auf der Hand, dass sich ein Teil unserer Wähler nicht mehr ausreichend von der Union repräsentiert fühlt."

"Dresdner Erklärung" geplant

Der jährliche Deutschlandtag der Jungen Union ist mit einem Parteitag vergleichbar. Die jungen Konservativen wollen am Abend eine "Dresdner Erklärung" verabschieden. Zentrale Forderung darin soll die Begrenzung der Zuwanderung sein. In dem fünfseitigen Papier heißt es vom Parteinachwuchs, dass man eine "qualifizierte Zuwanderung in den Arbeitsmarkt" brauche, nicht aber "eine ungesteuerte Zuwanderung in unsere Sozialsysteme". Das Wort Obergrenze taucht in der Erklärung nicht auf. Eine Begrenzung zur Zuwanderung fordert die Junge Union schon seit Jahren.

Die Junge Union ist die Nachwuchsorganisation von CDU und CSU. Sie bekennt sich zu deren politischen Zielen, ist aber teilweise konservativer als die CDU. Die Organisation gliedert sich in 18 Landesverbände. Mitte 2016 verzeichnete die Organisation knapp 110.000 Mitglieder.

Tillich und Merkel eingeladen

Zum "Deutschlandtag" der Jungen Union ist auch Politikprominenz aus den Reihen der CDU eingeladen. So soll am Freitagabend der sächsische Ministerpräsident Stanislaw Tillich ein Grußwort halten. Am Samstag ist ein Auftritt von Kanzlerin Angela Merkel geplant. Es ist der erste Auftritt der CDU-Chefin nach der Bundestagswahl vor der Parteibasis.

Kritik von Biedenkopf

Doch nicht nur die Junge Union fordert Konsequenzen aus dem verlustreichen Wahlergebnis von CDU und CSU bei der Bundestagswahl, sondern auch der frühere sächsische Ministerpräsident Kurt Biedenkopf. In einem Interview mit der Wochenzeitung "Die Zeit" hatte der CDU-Politiker am Donnerstag seiner Partei in Sachsen "keine gute Politik" bescheinigt. Gleichzeitig ging Biedenkopf mit dem sächsischen Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich hart ins Gericht. Ihm fehle die "Vorbildung" für das Amt, er habe "das nie gelernt" und lebe "ein bisschen in einer anderen Welt".



Nun wieder die Wähler zurückzugewinnen, werde schwierig, sagte der Biedenkopf. Die AfD erreichte in Sachsen mit 27,0 Prozent ihr bundesweit bestes Ergebnis und landete sogar knapp vor der CDU ( 26,9 Prozent).

Patzelt: Sorgen der Leute ernst nehmen

Der Dresdner Politikwissenschaftler Werner Patzelt sieht hingegen Lösungswege für die CDU. Im Interview mit MDR AKTUELL sagte er am Freitag, wenn die CDU die Sorgen der Leute und damit die Leute selbst ernst nehme, könne sie auch "aus dem Jammertal, in dem sie gerade ist, durchaus wieder aufsteigen".