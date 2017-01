Über schlechte Startbedingungen kann sich Martin Schulz nicht beschweren. Die SPD-Bundestagsfraktion hat ihn mit Applaus gefeiert. Und auch in den Meinungsumfragen schwimmt der frisch ausgerufene Kanzlerkandidat der SPD auf einer Welle der Sympathie. Zwei von drei Bundesbürgern halten ihn – laut ARD-Deutschlandtrend - für einen guten Bewerber.

Noch wichtiger ist der Fakt, dass Martin Schulz bei der direkten Beliebtheit gleichauf mit Bundeskanzlerin Angela Merkel liegt. 41 Prozent der Befragten würden ihn zum Kanzler wählen. Genau so viele würden für Angela Merkel stimmen. Martin Schulz gibt sich entsprechend selbstbewusst und sagt: "Die SPD tritt an, dieses Land zu führen. Es ist völlig klar: Wir wollen, in welcher Konstellation auch immer, den Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland stellen."